Обговорили, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та питання України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у суботу, 14 червня.
Обговорили, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та питання України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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