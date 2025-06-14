Детали передает 24 Канал со ссылкой на слова Нетаньяху.

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Иранцы хотели убить Трампа

Беньямин Нетаньяху поздравил Трампа с днем рождения. В своей речи он сосредоточился на том, что США являются давним союзником Израиля. А потому война Ирана против Израиля – это война и против США.

Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, пока мы целимся в террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке",

– сказал лидер Государства Израиль.

Нетаньяху подчеркнул: Израиль не остановится. Он уже уничтожил высшее военное руководство Ирана и его ведущих технологов.

"Мы сделали все это и многое другое, но мы также осознаем, что нужно сделать еще больше. Поэтому мы готовимся. Мы проложили путь к Тегерану, и наши пилоты в небе над Тегераном будут наносить удары по режиму аятолл", – предупредил он.

Вечером Израиль снова атаковал Иран. Тегеран обещает ответить.