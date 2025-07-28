Про це він заявив у понеділок, 28 липня, під час спільної пресконференції з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Які взаємини у Трампа і Путіна?

За словами американського лідера, Володимир Путін теж нібито пройшов через "Росія насамперед", президенти часто це обговорювали. Він каже, що був жорстоким з ним, бо зупинив "Північний потік".

Я був дуже жорстким до Путіна, але ми дуже добре ладнали. І я ніколи, знаєте, ніколи не думав, що це (повномасштабна війна – 24 Канал) станеться. Я думав, що ми зможемо домовитися, і це ще можливо, але процес уже дуже запізнився. Тому я розчарований,

– заявив він.

Трамп каже, що йому здавалося нібито Росія готова до досягнення миру в Україні. Утім, потім Володимир Путін сказав йому забути про це. Після цього президент США не хоче говорити з російським диктатором.

Як пояснив американський президент, Володимир Путін під час розмови завжди "приємний та ставиться з повагою", але після цього російські війська продовжують посилені агресивні дії проти України.