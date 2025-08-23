Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Смотрите также Трамп хочет мирного соглашения, а Россия от него убегает, – NBC News
Какие обвинения снова озвучил Трамп?
Дональд Трамп назвал "самым позорным днем" 26 августа 2021 года, когда в результате теракта в аэропорту Кабула погибли 13 американских военных, а еще 48 были ранены, тогда также погибли сотни афганцев.
"Это был худший день, он просто продемонстрировал, насколько они (администрация действующего на тот момент президента США Джо Байдена – 24 Канал) некомпетентны, откровенно говоря", – сказал президент США.
По его мнению, именно вывод американских войск из Афганистана, который же он сам и согласовал в 2020 году, подтолкнул Россию принять решение о начале полномасштабного вторжения в Украину.
Я думаю, что Путин сидел и смотрел на этих глупых людей, которые управляют нашей страной, и сказал: "Это время для вторжения". А потом Байден сделал заявление: "Ну, он может сделать небольшое вторжение". Когда он это сказал, все пошло наперекосяк,
– заявил Дональд Трамп.
По его словам, он вообще удивлен, что его предшественник "знал слово вторжение". Кроме того, высмеивая Джо Байдена, Дональд Трамп сказал, что не думал, что "у него такой хороший словарный запас".
Что известно о выводе войск США из Афганистана?
После терактов 11 сентября 2001 года США и их союзники ввели войска в Афганистан, чтобы привлечь к ответственности лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена и ограничить угрозу организации для США.
В феврале 2020 года между правительством США и представителями "Талибана" подписали мирное соглашение по Афганистану. Оно предусматривало, что в течение 14 месяцев после подписания США и НАТО полностью выйдут из Афганистана.
Впрочем, 15 августа 2021 года талибы захватили власть в стране, атаковав Кабул на фоне вывода войск НАТО и падения правительственных сил. Интересно, что в этом Трамп еще тогда обвинил Байдена, хотя и сам был инициатором.
Отметим, что в апреле 2023 года опубликовали интересный документ о выводе войск США из Афганистана. В США еще тогда считали, что именно это решение могло добавить смелости Владимиру Путину в стремлении напасть на Украину.