Прежде всего заметим, что публикация отчета о выводе войск из Афганистана вызвала критику администрации Байдена. В частности, она подсветила причину, почему США затруднились поддерживать Украину в начале полномасштабного вторжения.

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Как отвод войск повлиял на Путина

По мнению нескольких американских аналитиков, на кровавого диктатора повлиял хаотический вывод войск США из Афганистана. Это создало впечатление, что командование американских вооруженных сил слабо. Это неоднократно отмечала Фиона Гилл, бывшая высокопоставленная должность Государственного департамента.

Собственно, несколько членов Конгресса США тоже считают, что неудачи в Афганистане повлияли на Путина. Они "добавили смелости" совершить полномасштабное вторжение в Украину, которое и началось 24 февраля 2022 года.

На мой взгляд, вывод американских войск из Афганистана и именно то, как это было сделано администрацией Байдена, – это вдохновило Путина. Дало ему ошибочное чувство безопасности, что американское правительство не вмешается в этот конфликт. Я думаю, что Афганистан добавил им смелость, и я считаю, что это было ошибкой,

– подчеркнул Майкл Лойер.

США поздно начали давать оружие

Конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Майкл Лойер также обратил внимание на еще одну ошибку Вашингтона. Он считает, что в момент, когда Путин начал накапливать свои силы на границе с Украиной, США должны быљи поставлять Украине оружие и поддерживать ее.

Это мнение разделяют многие вашингтонские обозреватели. По их мнению, ошибка США – не предоставлять нашему государству максимальное количество оружия. Это позволило бы лучше противостоять российским силам, которые преобладают количественно. Бывший республиканский конгрессмен из штата Иллинойс Адам Кинзингер подчеркнул, что афганский опыт в этот момент играл не в пользу Украины.

Мы немного обожглись с афганской армией во время падения Афганистана из-за неготовности наших партнеров воевать. С Украиной все не так. Украина четко дала понять: "Мы будем воевать, но вы должны предоставить нам оружие",

– подчеркнул он.

К сожалению, по словам американских законодателей, США понадобилось время. Лишь впоследствии в стране поняли, что украинские и афганские военные отличаются. Сенатор-республиканец из штата Айдахо Джим Риш назвал один из главных уроков.

Речь идет о том, что США не могут дать людям того, "чего они не хотят, за что не хотят бороться". Это и произошло, по его словам, в Афганистане. Вместо этого украинские военные "имеют отвагу" и "сражаются до смерти", подчеркнул он.