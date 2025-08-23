Об этом сообщает NBC News со ссылкой на западного чиновника, передает 24 Канал.
Как Россия убегает от соглашения Трампа?
Россияне просто день за днем отступают (от обязательств, – 24 Канал). Поэтому складывается впечатление, что ими играют, что раздражает любого президента, но особенно человека с такой же природой, как президент Трамп,
– объяснил собеседник журналистов.
Несмотря на это, в Вашингтоне не исключают возможности достижения мирного соглашения.
"Никто не готов сдаваться. Одна из вещей, о которой президент четко заявил, заключается в том, что если есть путь к дипломатическому решению этой проблемы в ближайшее время, то он хочет его использовать. Военного решения конфликта нет. Вопрос в том, есть ли дипломатическое решение сейчас, или понадобятся следующие шесть, двенадцать или восемнадцать месяцев, чтобы дойти до этой точки зрения", – отметил чиновник.
После переговоров, которые Трамп провел сначала с Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, перспективы перемирия остаются размытыми. В четверг глава Белого дома заявил, что Украина "в основном только обороняется и поэтому не может победить Россию". Источники в администрации считают, что это заявление фактически означает необходимость для Киева согласиться на соглашение, которое в большинстве будет навязано Москвой.
Также подтверждено, что советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии вместе с дипломатами ЕС и НАТО продолжают работу над пакетом гарантий безопасности для Украины. Этот процесс координирует госсекретарь США Марко Рубио. По данным источника, уже на этой неделе состоялась встреча участников группы, и продвижение в вопросе продолжается.
Ожидается, что механизм гарантий безопасности будет подготовлен к возможному саммиту с участием лидеров Украины и России.
Какие были последние заявления о мирных переговорах?
- 22 августа во время разговора с журналистами Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, будут ли иметь его усилия по Украине успех.
- Президент США подчеркнул, что не хочет быть участником встречи Зеленского и Путина. По его словам, его участие в таком саммите будет зависеть от готовности лидеров Украины и России сотрудничать.