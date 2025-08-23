Про це повідомляє NBC News з посиланням на західного посадовця, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін застосовує психологічні прийоми, аби затягнути переговори з Трампом, – The Telegraph

Як Росія тікає від угоди Трампа?

Росіяни просто день за днем ​​відступають (від зобов'язань, – 24 Канал). Тож складається враження, що ними грають, що дратує будь-якого президента, але особливо людину з такою ж природою, як президент Трамп,

– пояснив співрозмовник журналістів.

Попри це, у Вашингтоні не виключають можливості досягнення мирної угоди.

"Ніхто не готовий здаватися. Одна з речей, про яку президент чітко заявив, полягає в тому, що якщо є шлях до дипломатичного вирішення цієї проблеми найближчим часом, то він хоче його використати. Військового вирішення конфлікту немає. Питання в тому, чи є дипломатичне рішення зараз, чи знадобляться наступні шість, дванадцять чи вісімнадцять місяців, щоб дійти до цієї точки зору", – зазначив чиновник.

Після переговорів, які Трамп провів спершу з Путіним, а згодом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, перспективи перемир’я залишаються розмитими. У четвер глава Білого дому заявив, що Україна "здебільшого лише обороняється і тому не може перемогти Росію". Джерела в адміністрації вважають, що ця заява фактично означає необхідність для Києва погодитися на угоду, яка в більшості буде нав’язана Москвою.

Також підтверджено, що радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії разом із дипломатами ЄС і НАТО продовжують роботу над пакетом гарантій безпеки для України. Цей процес координує держсекретар США Марко Рубіо. За даними джерела, вже цього тижня відбулася зустріч учасників групи, і просування у питанні триває.

Очікується, що механізм безпекових гарантій буде підготовлений до можливого саміту за участю лідерів України та Росії.

Які були останні заяви про мирні переговори?