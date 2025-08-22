Оцінюючи ймовірність зустрічі Путіна і Зеленського, Дональд Трамп сказав, що, мовляв, подивимося, чи зможуть вони співпрацювати, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що сказав Трамп про зустрічі Зеленського і Путіна?

Американський лідер порівняв російського та українського президентів з олією і оцтом, зауваживши, що вони "не дуже добре ладнають з очевидних причин".

Але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там (на зустрічі Зеленського і Путіна – 24 Канал). Мені б не хотілось,

– сказав Трамп.

Довідка: Олія і оцет природно не змішуються в однорідну суміш – це основа того, чому Трамп використав таку метафору. Президент США мав на увазі, що Зеленський і Путін мають протилежні інтереси.

Що відомо про можливу зустріч Путіна і Зеленського?