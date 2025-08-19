Під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила про "світло наприкінцю тунелю" в рамках врегулювання війни в Україні, передає 24 Канал.

Вона назвала посадовців, які координуватимуть роботу з Росією та Україною для організації якнайшвидшої зустрічі Путіна та Зеленського. Це віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віктофф.

Речниця Білого дому запевнила, що підготовка зустрічі вже триває.

Також Левітт нагадала, що за президентства Джорджа Буша Росія вторглася у Грузію, за Обами – анексувала Крим, за Байдена – почалося повномасштабне вторгнення в Україну. "Але за Трампа Росія ні на кого не нападала і нічого не захопила", – підкреслила чиновниця.

Окремо Левітт повторила вже те, про що раніше казав Трамп. Вона наголосила, що американські війська не будуть присутні на території України. Але США зможуть допомогти в координації та, можливо, надати інші форми гарантій безпеки.