Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о "свете в конце тоннеля" в рамках урегулирования войны в Украине, передает 24 Канал.
Что известно о подготовке к встрече Зеленского и Путина?
Она назвала должностных лиц, которые будут координировать работу с Россией и Украиной для организации скорейшей встречи Путина и Зеленского. Это вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виктофф.
Представитель Белого дома заверила, что подготовка встречи уже продолжается.
Также Левитт напомнила, что при президентстве Джорджа Буша Россия вторглась в Грузию, при Обаме – аннексировала Крым, при Байдене – началось полномасштабное вторжение в Украину. "Но при Трампе Россия ни на кого не нападала и ничего не захватила", – подчеркнула чиновница.
Отдельно Левитт повторила уже то, о чем раньше говорил Трамп. Она подчеркнула, что американские войска не будут присутствовать на территории Украины. Но США могут помочь в координации и, возможно, предоставить другие формы гарантий безопасности.
- Напомним, что 18 августа прошли переговоры Владимира Зеленского, Дональда Трампа и европейских лидеров.
- Позже американский лидер позвонил Путину. В разговоре глава Кремля заявил, что хочет встретиться с президентом Украины с глазу на глаз. Диктатор предлагал, чтобы встреча состоялась в Москве. Однако эту идею Зеленский отверг.
- Российский лидер допускает проведение трехсторонней встречи с Трампом и Зеленским, но уже после отдельного саммита с президентом Украины.