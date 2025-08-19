Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Ранее американский лидер придерживался неоднозначной позиции по этому поводу.
Что заявил Трамп о возможном участии войск США?
Американский президент в комментарии Fox News отрицает возможность участия войск США в пребывании на территории Украины в рамках гарантий безопасности Киеву, пока он занимает эту должность. По его словам, их обеспечит Европа.
В Украине не будет американских войск,
– заявил он.
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что это именно Франция, Германия и Великобритания стремятся, чтобы наземные войска были включены в гарантии безопасности Украины, поэтому очевидно этот вопрос будет их зоной ответственности.
"Они хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Я думаю, что Путин уже устал от этого. Думаю, все устали. Но никогда не знаешь наверняка. Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель, это я могу вам сказать. И мы увидим, куда все это будет двигаться", – добавил он.
Что этому предшествовало?
Недавно Дональд Трамп пообещал, что США будут привлечены к защите послевоенной Украины. Впрочем, пока он не может сказать, идет ли речь о развертывании американских войск в Украине, сказав, что уточнит позже.
Отметим, что Axios со ссылкой на источники ранее сообщало, что в Белом доме допускают, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине, как потенциальные гарантии безопасности после завершения боевых действий.