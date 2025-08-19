Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Ранее американский лидер придерживался неоднозначной позиции по этому поводу.

Смотрите также Россияне отклоняют гарантии безопасности для Украины, о которых говорили в Белом доме, – ISW

Что заявил Трамп о возможном участии войск США?

Американский президент в комментарии Fox News отрицает возможность участия войск США в пребывании на территории Украины в рамках гарантий безопасности Киеву, пока он занимает эту должность. По его словам, их обеспечит Европа.

В Украине не будет американских войск,

– заявил он.

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что это именно Франция, Германия и Великобритания стремятся, чтобы наземные войска были включены в гарантии безопасности Украины, поэтому очевидно этот вопрос будет их зоной ответственности.

"Они хотят иметь "сапоги на земле"... И я не думаю, что это будет проблемой, честно говоря. Я думаю, что Путин уже устал от этого. Думаю, все устали. Но никогда не знаешь наверняка. Мы узнаем о президенте Путине в течение следующих нескольких недель, это я могу вам сказать. И мы увидим, куда все это будет двигаться", – добавил он.

Что этому предшествовало?