Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

Что известно о возможном размещении войск США в Украине?

Накануне представители администрации Дональда Трампа – государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф – сообщили, что во время встречи на Аляске 15 августа Владимир Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и европейских союзников с целью остановить дальнейшую агрессию России.

На уточняющий вопрос, могут ли такие гарантии включать размещение американских войск на территории Украины, один из советников Трампа в разговоре с Axios ответил утвердительно. Другой советник заметил, что это пока неизвестно, добавив, что "переговоры через прессу вестись не будут".

В эфире NBC Рубио отметил, что для достижения мира как Украина, так и Россия должны будут пойти на определенные уступки, но обсуждать их публично нецелесообразно, чтобы избежать внутренних проблем.

Какие гарантии безопасности может еще предоставить Америка?