Що відомо про можливе розміщення військ США в Україні?

Напередодні представники адміністрації Дональда Трампа – державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф – повідомили, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня Володимир Путін вперше погодився на можливість надання Україні гарантій безпеки від США та європейських союзників з метою зупинити подальшу агресію Росії.

На уточнювальне питання, чи можуть такі гарантії включати розміщення американських військ на території України, один із радників Трампа в розмові з Axios відповів ствердно. Інший радник зауважив, що це поки що невідомо, додавши, що "переговори через пресу вестися не будуть".

В ефірі NBC Рубіо наголосив, що для досягнення миру як Україна, так і Росія повинні будуть піти на певні поступки, але обговорювати їх публічно недоцільно, аби уникнути внутрішніх проблем.

Які гарантії безпеки може ще надати Америка?