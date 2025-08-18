Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.
Що відомо про можливе розміщення військ США в Україні?
Напередодні представники адміністрації Дональда Трампа – державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф – повідомили, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня Володимир Путін вперше погодився на можливість надання Україні гарантій безпеки від США та європейських союзників з метою зупинити подальшу агресію Росії.
На уточнювальне питання, чи можуть такі гарантії включати розміщення американських військ на території України, один із радників Трампа в розмові з Axios відповів ствердно. Інший радник зауважив, що це поки що невідомо, додавши, що "переговори через пресу вестися не будуть".
В ефірі NBC Рубіо наголосив, що для досягнення миру як Україна, так і Росія повинні будуть піти на певні поступки, але обговорювати їх публічно недоцільно, аби уникнути внутрішніх проблем.
Які гарантії безпеки може ще надати Америка?
Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що Дональд Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки під час онлайн-зустрічі з європейськими лідерами. Однак про що саме йшлося, український президент не розкрив.
Пізніше Трамп заявив, що НАТО не опікуватиметься гарантіями безпеки для України. Водночас Америка разом з Європою можуть опікуватися цим.
Журналісти CNN писали, що Дональд Трамп пропонує Україні безпекові гарантії за зразком 5-ї статті НАТО, але без участі самого Альянсу. Водночас європейські держави запропонували створити "сили гарантування безпеки" для України, що потребують підтримки США.
Володимир Зеленський також додав, що рішення США про гарантії безпеки є історичним. Але, за словами президента, вони мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи.