Що відомо про можливе розміщення військ США в Україні?

Напередодні представники адміністрації Дональда Трампа – державний секретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф – повідомили, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня Володимир Путін вперше погодився на можливість надання Україні гарантій безпеки від США та європейських союзників з метою зупинити подальшу агресію Росії.

На уточнювальне питання, чи можуть такі гарантії включати розміщення американських військ на території України, один із радників Трампа в розмові з Axios відповів ствердно. Інший радник зауважив, що це поки що невідомо, додавши, що "переговори через пресу вестися не будуть".

В ефірі NBC Рубіо наголосив, що для досягнення миру як Україна, так і Росія повинні будуть піти на певні поступки, але обговорювати їх публічно недоцільно, аби уникнути внутрішніх проблем.

Які гарантії безпеки може ще надати Америка?

  • Володимир Зеленський 13 серпня заявив, що Дональд Трамп висловив готовність надати Україні гарантії безпеки під час онлайн-зустрічі з європейськими лідерами. Однак про що саме йшлося, український президент не розкрив.

  • Пізніше Трамп заявив, що НАТО не опікуватиметься гарантіями безпеки для України. Водночас Америка разом з Європою можуть опікуватися цим.

  • Журналісти CNN писали, що Дональд Трамп пропонує Україні безпекові гарантії за зразком 5-ї статті НАТО, але без участі самого Альянсу. Водночас європейські держави запропонували створити "сили гарантування безпеки" для України, що потребують підтримки США.

  • Володимир Зеленський також додав, що рішення США про гарантії безпеки є історичним. Але, за словами президента, вони мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи.