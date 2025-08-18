Раніше він розмовляв щодо цього з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що у Bloomberg кажуть про зустріч Зеленського і Трампа?

За даними джерела агентства, очікується, що в той час, як Сполучені Штати зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає Росія, Україна прагнутиме зафіксувати можливі гарантії безпеки.

Однак європейські союзники стривожені, адже їхні можливості протистояти вимогам Трампа, які Україна може відкинути, обмежені. Вони зі скептицизмом ставляться до того, що Москва дійсно хоче миру.

Трамп під час телефонної розмови заявив Зеленському та лідерам Європи, що відкритий для участі Штатів щодо надання гарантій безпеки для України. Окрім цього, президент США також зазначив, що хоче швидко досягти угоди та закликатиме Україну погодитися на неї, з метою проведення зустрічі Путіна і Зеленського протягом тижня.

За даними агентства, Трамп у телефонних розмовах із союзниками розповів про свої переговори з очільником Кремля, але не вдавався в подробиці. Високопоставлені європейські дипломати висловили розчарування результатом саміту на Алясці. На їхню думку, найбільшу вигоду від зустрічі отримав саме Путін.

Зустріч Трампа і Зеленського: коротко про головне