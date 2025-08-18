Також такий склад дає можливість обговорювати гарантії безпеки для України. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Чаленко.

Чому це важливо?

Ігор Чаленко зазначив, що Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці 15 серпня змінив свою позицію. У цьому є певні ризики. Звичайно, Україна не відходить від своїх принципів та "червоних ліній".

Раніше було домовлено, що спочатку буде 2 двосторонні формати і далі – тристоронні. Зрозуміло, що двосторонній формат з Україною потрібно провести максимально збалансовано, без емоцій, намагатися, щоб Трамп реально почув українську сторону,

– підкреслив він.

Лідер США вважає, що вже багато чого зробив, що є умови, які просто потрібно схвалити. Однак це не просто пункти щодо територій і так далі. Насамперед це реалізація ультимативних вимог Путіна. Тому і потрібен такий склад європейських лідерів.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, серед учасників візиту до США: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні та Генсек НАТО Марк Рютте.

Крім того, такий склад дає можливість говорити про комплексне напрацювання гарантій безпеки для України. Зокрема, це може стосуватися теми вступу до ЄС, надійних договірних відносин щодо довготривалого постачання озброєння та фінансування української армії, "коаліції рішучих", контингенту на території України.

Тобто не лише страх перед реакцією Трампа, але й остаточне напрацювання цієї координації, комплексного рішення, що робити після завершення війни. Зрозуміло, що Путін зараз на це не йде. Але це має бути максимально пропрацьовано безпосередньо у живому спілкування з Трампом,

– сказав політолог.

За його словами, кожен відповідає за свій напрямок. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон – це "коаліція рішучих", Генсек НАТО Марк Рютте – це нинішня операція безпосередньо підтримки України, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – це можливість прискореного вступу до ЄС. Тобто це дійсно може бути можливістю, щоб обговорити ці питання.

Зустріч Зеленського та Трампа: що відомо?