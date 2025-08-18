Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Roll Call.
Дивіться також Зеленський прибув у Вашингтон
Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом?
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа / Скриншот 24 Каналу
Володимир Зеленський прибув до США 18 серпня. У Вашингтоні пройдуть зустрічі Дональда Трампа з президентом України та європейськими лідерами. Уже відомо, коли саме.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Roll Call.
Дивіться також Зеленський прибув у Вашингтон
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа / Скриншот 24 Каналу