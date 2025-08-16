Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

До теми Трамп і Путін попередньо домовилися про перемир'я у повітрі, – журналіст The Economist

Що розповів Зеленський про дзвінок із Трампом 16 серпня?

Володимир Зеленський зазначив, що вранці 16 серпня провів тривалу та змістовну розмову з президентом Трампом. Спочатку комунікація відбувалася сам на сам, а потім також за участі європейських лідерів.

Загалом, за словами українського лідера, розмова тривала більш ніж півтори години. Приблизно годину він говорив із Дональдом Трампом.

Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації,

– сказав Зеленський.