Виступаючи на короткій пресконференції після переговорів з Путіним, Дональд Трамп визнав, що "угоди немає", але досягнуто "значного прогресу", передає 24 Канал.

Про що домовилися Путін і Трамп в Алясці?

Кореспондент The Economist Олівер Керрол з посиланням на джерела написав у соцмережі "Х", що політики буцімто попередньо домовилися про "повітряне перемир'я". Зазначається, що воно має тривати до тристоронньої зустрічі – цього разу за участі Зеленського.

"Ми вважаємо, що небо дасть сигнал про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим", - заявив співрозмовник Керрола.