А також назвав російського диктатора "сильним хлопцем". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю Fox News.

Що сказав Трамп про зустріч з Путіним?

Американський лідер заявив, що насправді вони з Путіним "багато в чому згодні" і їхня зустріч "була теплою". Трамп також назвав Путіна сильним і "до біса жорстким". Однак, на його думку, переговори пройшли позитивно.

Раніше Трамп заявив, що реалізація питання щодо війни в Україні тепер повністю залежить від Володимира Зеленського. Окрім того, він вважає, що повинні втрутитися європейські країни. Президент США додав, що хоче покласти край цій війні та зауважив, що сторони близькі до угоди.

Зазначимо, що зустріч Трампа та Путіна тривала приблизно 3 години. Після неї президенти дали пресконференцію, яка тривала всього 11 хвилин, з яких 8 говорив очільник Кремля.

Лідери позитивно оцінили переговори на Алясці. Після консультацій у форматі "три-на-три" мала відбутися зустріч у розширеному форматі. Також був запланований спільний обід. Проте всі заходи скасували.