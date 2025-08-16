Президент США підкреслив, що вони з Путіним говорили і про мирну угоду, і про гарантії безпеки, і про обміни територіями. І погодилися щодо багатьох питань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Президент США на питання про те, чи передбачатиме мирна угода, зокрема обміни територіями, гарантії безпеки тощо: – зазначив: "Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились".

На його думку, Україна та Росія вже досить близькі мирної угоди, і тепер Україна має погодитись.

"Можливо, вони скажуть "ні", бо Байден роздавав гроші, як цукерки. А Європа дала йому багато грошей. Знаєте, ми дали йому 350 мільярдів доларів. Європа дала їм набагато менше, але все одно чимало – 100 мільярдів доларів", – додав Трамп.

Також він укотре назвав його зустріч з Путіним "теплою". Хоча Путін "жорсткий, але сильний хлопець", але вони знайшли спільну мову.

Дивіться відео прямої мови Трампа щодо питань на зустрічі з Путіним

President Trump to @seanhannity after historic summit with Putin: "The meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think we're pretty close to a deal. Now look, Ukraine has to agree to it." pic.twitter.com/N4xYu7X06r — Fox News (@FoxNews) August 16, 2025

Ще перед самітом на Алясці Трамп говорив, що не має наміру обговорювати з Путіним будь-які можливі поділи території. Натомість мета саміту на Алясці – припинення вогню в Україні. Щодо гарантій безпеки, як заявив президент США, вони не мають бути зреалізовані в межах НАТО.