За словами Трампа, зустріч з Путіним була доволі об'ємною, і вони домовилися щодо багатьох питань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapid Response 47.

Що Трамп сказав про Україну та Зеленського?

За словами президента США, реалізація питання щодо війни в Україні тепер "повністю залежить від Зеленського". Крім того, він вважає, що повинні втрутитися європейські країни.

Також він сказав, що може бути присутнім на зустрічі лідерів України та Росії, але "якщо вони захочуть.

"Сьогодні в нас була дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато пунктів було обговорено щодо українського питання.... Щодо мене, то поки що немає угоди, але слід до неї прийти. Ми досягли великого прогресу",

– наголосив Трамп.

Він додав, що хоче покласти край цій війні. І якщо вдасться – це буде дуже добре.

"Хочу, щоби люди перестали гинути в Україні", – підкреслив президент США.

Крім того, політик зауважив, що сторони досить близькі до угоди. Водночас він порадив Зеленському "укласти угоду", назвавши Росію "великою державою, а Україна – ні".