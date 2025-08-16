Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію лідерів.

Що Путін сказав про зустріч з Трампом?

Володимир Путін та Дональд Трамп виступили перед журналістами після зустрічі "три на три" на Алясці. за словами президента Росії, його країна нібито щиро зацікавлена у тому, аби завершити "український конфлікт".

Також Росія, за словами диктатора, "вважає український народ "братнім", а те, що відбувається, – трагедією та тяжким болем".

Путін зазначив, що у нього з американським президентом склалися "хороші контакти". Він підкреслив, що російська сторона бачить у Трампа бажання знайти рішення для завершення війни.