Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидеров.

Что Путин сказал о встрече с Трампом?

Владимир Путин и Дональд Трамп выступили перед журналистами после встречи "три на три" на Аляске. по словам президента России, его страна якобы искренне заинтересована в том, чтобы завершить "украинский конфликт".

Также Россия, по словам диктатора, "считает украинский народ "братским", а то, что происходит, – трагедией и тяжкой болью".