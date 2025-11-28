Путин отметил, что идея провести саммит в Будапеште принадлежала Трампу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС и российскую службу BBC.
Путин допустил проведение саммита в Будапеште
Путин не отрицает, что переговоры России и США могут привести к организации саммита в Будапеште.
Также, по словам Путина, именно Трамп ранее высказал идею встретиться с ним в Венгрии.
Виктор Орбан, который сейчас находится в Москве, заявил, что Венгрия готова принять саммит в Будапеште.
Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конце концов приведут к результату,
– говорит он.
Венгерский премьер похвастался, что уже 14-й раз встречается с Путиным. Вместе с ним в Москву прилетел глава МИД Венгрии Петер Сийярто. С российской стороны в переговорах между лидерами участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, советник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.
Орбан перед встречей писал в соцсетях, что его целью в Москве является достижение энергетической безопасности Венгрии.
Россия получила проект мирного плана США, который согласовали с Киевом
США передали России проект мирного плана, согласованный с Украиной в Женеве. Его обсудят на следующей неделе.
Песков отметил, что на переговорах определят, "кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной". Также он добавил, что Россия не хочет вести обсуждение по мирному соглашению в публичном "мегафонном" формате.
В то же время руководитель Офиса Председателя Украины Андрей Ермак заявил, что президент Зеленский не подпишет соглашение, если оно предусматривает отказ от территорий.