На переговорах, по словам Пескова, "определят, кто должен признать территориальные реалии между Украиной и Россией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Смотрите также "Если не мир, то распад Украины": в NYT объяснили, что хочет достичь Путин иллюзией мира
Москве передали совместный проект мирного плана Вашингтона и Киева
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила проект мирного соглашения, который США согласовали с Украиной в Женеве.
Он отметил, что план обсудят на следующей неделе и определят, "кто должен признать территориальные реалии между Россией и Украиной". Также он добавил, что Россия не хочет вести обсуждение по мирному соглашению в публичном "мегафонном" формате.
Отметим, что сегодня Путин встретится с премьером Венгрии Виктором Орбаном. После этого главы государств не будут выходить к прессе.
Ермак заявил, что Зеленский не подпишет соглашение, как предусматривающее отказ от территорий
Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский не подпишет соглашение, которое предусматривает отказ Украины от своих территорий.
Ермак также прокомментировал призывы к своей отставке после коррупционного скандала в энергетике, отметив необходимость объективного расследования.