Об этом Ермак сообщил в интервью Саймону Шустеру для The Atlantic, передает 24 Канал.

Какое мирное соглашение Зеленский не подпишет ни при каких обстоятельствах?

Ермак отметил, что на следующем этапе переговоров по завершению войны президент планирует четко определить границы, Украине намерен провести красную линию по посягательствам России на суверенную территорию Украины.

Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территории. (...) Пока Зеленский – президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция запрещает это,

– подчеркнул глава ОПУ.

Относительно возможных компромиссов Ермак отметил, что Украина готова говорить только об определении линии разграничения в соответствии с фактическим контролем сторон на данный момент.

Также Ермак в интервью прокомментировал призывы к своей отставке, которые распространялись после коррупционного скандала в энергетике.

Давление огромное. Дело достаточно громкое, и нужно объективное и независимое расследование без политического влияния,

– ответил он Шустеру.

Ермак заявил о продолжении работы над мирным планом в Женеве