Стороны настроены на конструктивный диалог и определение конкретных шагов для завершения войны. Об этом сообщил Андрей Ермак, пишет 24 Канал.

Что сказал Ермак о переговорах в Женеве?

По словам руководителя ОПУ, в конце этой недели украинская и американская делегации продолжат работать над мирными переговорами в Женеве. Стороны сосредоточатся на развитии договоренностей, достигнутых ранее и на быстрой реализации практических решений. В то же время украинская сторона подчеркивает важность сохранения производительности и работы без задержек.

Ермак выразил особую благодарность американской команде за вовлеченность и поддержку и отметил, что вывод этих переговоров должен обеспечить мир как общее достижение обеих сторон.