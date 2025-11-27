Сторони налаштовані на конструктивний діалог та визначення конкретних кроків для завершення війни. Про це повідомив Андрій Єрмак, пише 24 Канал.
Що сказав Єрмак про переговори у Женеві?
За словами керівника ОПУ, наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать працювати над мирними переговорами у Женеві. Сторони зосередяться на розвитку домовленостей, досягнутих раніше та на швидкій реалізації практичних рішень. Водночас українська сторона наголошує на важливості збереження продуктивності та роботі без затримок.
Єрмак висловив особливу подяку американській команді за залученість та підтримку та наголосив, що висновок цих переговорів має забезпечити мир як спільне досягнення обох сторін.
Що вже відомо про результати переговорів у Женеві?
Reuters повідомляє, що наразі делегації допрацьовують ключові моменти мирного плану, однак фінальне рішення ухвалять лише після зустрічі президентів.
За словами держсекретаря США зустрічі 23 листопада були для нього "найпродуктивнішими та найбільш значущими" в мирному процесі. Аналогічно висловився й Андрій Єрмак.
Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру,
