Сейчас внутри США идет борьба между чиновниками, которые хотят смягчить позицию России и теми, кто настаивает на поддержке Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Смотрите также Идут ва-банк, – эксперт сказал, благодаря чему россиянам удалось продвинуться в нескольких городах

Сколько еще продлится переговорный процесс по миру в Украине?

По информации издания, Россия, вероятно, не примет вариант мирного соглашения, которое США и Украина разрабатывают в Женеве, ведь стороны значительно меняют ключевые требования страны-агрессора. В то же время лица, приближенные к переговорам в Женеве, говорят, что российские и украинские позиции значительно сблизились.

Мы приближаемся к точке, когда людям придется сказать "да, мы согласны", или "нет, это все",

– говорит западный дипломат.

СМИ предполагает, что Россия готова пойти на реальные уступки в мирных переговорах только в конце процесса переговоров, который, в лучшем случае, может растянуться на несколько месяцев. Ключевой вопрос заключается не только в том, когда Москва будет менять свою позицию, но и в том, какой будет ситуация на фронте на тот момент.

Украинские эксперты считают, что Кремль не будет спешить менять свое решение по мирному соглашению по крайней мере до конца этой зимы. За это время Путин будет принимать решение о возможной новой "частичной мобилизации", а российская экономика будет страдать от накопленного санкционного давления.

В то же время в Белом доме происходит "внутреннее соперничество": одни чиновники стремятся достичь соглашения в пользу своих российских друзей, а другие пытаются решить все справедливо.

"При таких темпах – и за такую цену – Россия никак не может победить стратегически", – говорит Андрей Загороднюк, экс-министр обороны Украины.

Чтобы заставить Кремль к значительным уступкам нужно серьезное давление со стороны США – еще более ощутимое, чем было до этого.

В какой ситуации сейчас Украина?

Ряд факторов свидетельствует, что ситуация для Украины значительно усложняется. Возникает проблема нехватки личного состава, тогда как Россия только наращивает производство своего оружия. Ударные БпЛА и КАБы уже достают до мирных городов, а Харьков и Днепр становятся почти не пригодными для нормальной жизни. Поэтому многие аналитики сомневаются, что Путин когда-то согласится на мир, который обеспечит Украине безопасность и будущее.

Какие заявления делал Путин относительно "мирного плана" Трампа?