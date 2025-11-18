Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что именно позволяет врагу иметь определенные достижения на фронте. Также Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о том, что россиянам удалось захватить три населенных пункта в Запорожье.

Какую помощь получает Россия?

Жмайло отметил, что россияне активно продвигаются благодаря огромному преимуществу в живой силе. Однако на Купянском направлении украинским силам удалось несколько стабилизировать ситуацию.

Там продолжается зачистка. Соответственно россияне сместили акцент на создание пограничной полосы, которая должна была тянуться от Волчанска до Двуречной. Это бы позволило отрапортовать о якобы создании зоны безопасности вдоль российской границы.

К слову. По данным Института изучения войны, украинские силы не только удерживают свои позиции, а даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки, где россияне заявляли о своем присутствии.

"Сила, с которой мы воюем, не соизмерима с возможностями Украины. Россия имеет огромный человеческий ресурс – это КНДР с 200 оборонными заводами, это Китай с его технологиями, в частности, дронами на оптоволокне, это китайские технологии, которые россияне получают на тестирование. Также это Иран и страны глобального юга. Россия к тому же пытается по всему миру вербовать наемников", – заметил он.

Также, по его мнению, среди факторов, помогающих врагу, – неблагоприятные погодные условия, туман.

"Под покровом тумана россияне наглеют и перебрасывают технику, как, в частности, произошло на Новопавловском направлении, где они навели понтонную переправу и успели переправить 10 единиц техники. Причем треть из них уже уничтожена", – объяснил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Почему россияне сжигают резервы?

Кроме того, продолжается обострение международной ситуации. Россия, по его мнению, нервничает из-за того, что Трамп и Европа желают, чтобы прекратился огонь и начались мирные переговоры. Поэтому им важно достичь хоть каких-то результатов. Именно поэтому россияне так активно начали сжигать свои резервы.

В то же время Украина получает очень ограниченную помощь Запада. Руководство нашего государства сейчас бьется над тем, чтобы Европа начала вкладываться в украинскую армию. Это позволит платить военным за пребывание на передовой не 3 тысячи долларов, а 5 тысяч – 7 тысяч долларов. И соответственно привлекать комбатантов и представителей частных военных компаний.

Запад в этом смысле очень отстает. Восточная автократия гораздо активнее. Именно поэтому россияне сейчас идут ва-банк,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Однако он предположил, что даже если Украина потеряет населенные пункты, главное – сохранить государство и наших людей.

Что происходит на фронте?