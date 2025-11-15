Украинские войска атакуют позиции россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация возле Купянска?

ISW пишет, что согласно недавно обнародованным геолокационным кадрам, украинские военные наносят удары по российским позициям в центральной части вышеупомянутого населенного пункта.

Аналитики отмечают, что хотя это свидетельствует о проникновении российских подразделений в город, однако подобная активность пока не влияет на общую линию фронта, поскольку украинские силы контролируют ситуацию.

По данным Института, Силы обороны удерживают свои позиции и даже имеют локальные успехи в центральном Купянске и к востоку от Петропавловки, где российские источники ранее заявляли о присутствии своих войск.

Также нет подтверждения заявлениям российских военкоров о якобы захвате Соболевки и продвижении оккупантов на востоке и юге Купянска, на восток от Куриловки, и на запад от Песчаного и возле Каменки.

Что говорят украинские военные?

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов 15 ноября в эфире КИЕВ24 рассказал, что сейчас оккупанты оказались в городе, из которого они не могут выйти, и в котором им трудно получать хоть какое-то снабжение.

Те их анонсы, которые изначально выдавались даже самим Путиным, что они там как будто кого-то окружили, как порвались, это было где-то 10 дней назад, может уже две недели, когда они пытались прорываться в южную часть города, когда вышло определенное количество групп, объединилась и начала более активные действия,

– объяснил он.

Что происходит в этом районе?