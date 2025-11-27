Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на саммите по вопросам безопасности в Кыргызстане в четверг, 27 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".

Смотрите также "План может стать основой мирных отношений": Путин сделал ряд заявлений о войне и переговорах

Какие требования озвучил Путин?

Российский диктатор в контексте предстоящих переговоров с американской стороной, которые состоятся в Москве уже на следующей неделе, повторил главные требования Кремля относительно окончания войны в Украине.

По его словам, для России остается принципиальным признание контроля России над оккупированными Крымом и Донецкой областью. Более того, Владимир Путин в очередной раз отметил "необходимость" референдума.

Украина по закону должна провести референдум по территориальным вопросам,

– заявил диктатор.

О чем заявил Путин еще?