Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, уточнив, что там будет установлено два больших экрана с обеих сторон здания театра.

Смотрите также Вербуют людей: Андрющенко раскрыл угрожающую схему россиян с недвижимостью в Мариуполе

Оккупанты сгоняют на спектакли студентов

Официально, как отметил Андрющенко, эти экраны устанавливают там для того, чтобы горожане могли встречать Новый год на площади возле драмтеатра, как они к этому привыкли, и к ним мог обратиться в прямом эфире российский диктатор Путин. Он отметил, что конечно его речь не будет звучать вживую, как о том заявляют россияне, а в записи.

"Кому он там нужен? Тем россиянам, которые туда понаехали? Но главное другое, эту идею продвинули. Благодаря этому одна контора, приближенная к оккупационной администрации, просто втюхала свои рекламные панели, после Путина там дальше будет реклама", – озвучил Андрющенко.

Руководитель изучения оккупации отметил, что эти экраны там не временное явление, а останутся на постоянной основе. То есть на здании драматического театра будет регулярно крутиться реклама страны-агрессора.

Большое кладбище мариупольцев, погибших там под руинами, будет сопровождаться российской рекламой. Даже пророссийская прослойка населения в Мариуполе возмущена этим, потому что непонятно, как до этого можно было додуматься. Сеть засыпают мемами по этому поводу,

– рассказал Андрющенко.

Он напомнил, что до оккупации перед зданием драмтеатра сбоку от сцены устанавливались большие экраны, чтобы развлекать детей на новогодние праздники. Однако после них панели убирались.

Андрющенко рассказал, что 5 декабря в театре была премьера спектакля. Был такой "аншлаг", что ни один билет на него не купили. Поэтому оккупанты согнали туда студентов, в частности из морского училища. Сделали это, с его слов, чтобы пофотографировать и иметь отчет о том, что вроде бы там собралось много зрителей.

Россияне пока спешат, официальное открытие драматического театра запланировано на 27 декабря. В этот день там должно состояться представление и будет приглашен кто-то из российских чиновников.

Что еще известно о планах россиян по драмтеатру?