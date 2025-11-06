Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне уничтожили мариупольский Драмтеатр. А теперь на его руинах возводят новое сооружение и рассказывают о восстановлении.

Что построили на месте Драмтеатра?

Как отметил Андрющенко, российские оккупанты сбросили две авиабомбы на мариупольский Драмтеатр в марте 2022 года. Гражданские жители прятались там от российских бомбардировок. До сих пор неизвестно, сколько людей погибло под Драмтеатром. По разным подсчетам, речь идет о 400 – 800 местных жителей.

Обратите внимание! Перед Драмтеатром была большая надпись "Дети". Но оккупанты все равно сбросили туда две авиабомбы.

С тех пор оккупанты полностью разобрали театр и заливали все бетоном и хлором, чтобы скрыть доказательства их военного преступления. Сейчас они построили на этом месте подделку, которую называют драматическим театром.

Оккупанты обещали открыть его до 1 августа. Но по состоянию на сейчас здание до сих пор закрыто. Есть разные сообщения, что внутри еще много чего не сделано. При этом коллаборанты рассчитывают, что туда приедет Путин.

Они постоянно говорят, что 26 декабря откроют его. Имеют планы пригласить Путина. Он вроде бы должен посетить первый спектакль в этом театре. Откроют ли они его в этом году? Большой вопрос. Это уже не первое открытие, которое у них сорвалось,

– сказал Андрющенко.

Впервые враг обещал открыть драматический театр еще в 2023 году. С тех пор они регулярно обещают что-то с ним сделать. В этом году там еще и хотят поставить елку.

Это будет особенно "эпическое" зрелище. Вокруг наш исторический центр. А там фактически никто не живет,

– отметил Андрющенко.

