Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що росіяни знищили маріупольський Драмтеатр. А тепер на його руїнах зводять нову споруду і розповідають про відновлення.

Що збудували на місці Драмтеатру?

Як наголосив Андрющенко, російські окупанти скинули дві авіабомби на маріупольський Драмтеатр у березні 2022 року. Цивільні мешканці ховалися там від російських бомбардувань. Досі невідомо, скільки людей загинуло під Драмтеатром. За різними підрахунками, йдеться про 400 – 800 місцевих мешканців.

Зверніть увагу! Перед Драмтеатром був великий надпис "Дети". Але окупанти все одно скинули туди дві авіабомби.

З того часу окупанти повністю розібрали театр та заливали все бетоном і хлором, щоб приховати докази їхнього воєнного злочину. Зараз вони збудували на цьому місці підробку, яку називають драматичним театром.

Окупанти обіцяли відкрити його до 1 серпня. Але станом на зараз будівля досі закрита. Є різні повідомлення, що всередині ще багато чого не зроблено. При цьому колаборанти розраховують, що туди приїде Путін.

Вони постійно кажуть, що 26 грудня відкриють його. Мають плани запросити Путіна. Він начебто має відвідати першу виставу у цьому театрі. Чи відкриють вони його цього року? Велике питання. Це вже не перше відкриття, яке у них зірвалося,

– сказав Андрющенко.

Вперше ворог обіцяв відкрити драматичний театр ще в 2023 році. З того часу вони регулярно обіцяють щось з ним зробити. Цього року там ще й хочуть поставити ялинку.

Це буде особливо "епічне" видовище. Навколо наш історичний центр. А там фактично ніхто не мешкає,

– зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі: коротко