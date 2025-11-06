Про це у розмові з 24 Каналом розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що росіяни завезли ці місткості у великій кількості, однак не встигають їх наповнювати водою через її нестачу.

Яка ситуація з водою у Донецьку та Маріуполі?

Сьогодні саме Донецьк – це найбільша точка кризи. Всі водосховища, зі слів Андрющенка, порожні. Навіть в самому Донецьку водойми, озера і ставки, які були в парках – міліють та потроху зникають.

Пушилін (очільник так званої "ДНР" – 24 Канал) обіцяє (і на цьому вкладе купу грошей) дотягнути з Дону ще один водогін до Донецька. Річ у тім, що там вже є один збудований росіянами водогін, але це ніяким чином не врятувало місто, лише трохи сповільнило зміління водосховища,

– пояснив Андрющенко.

Він нагадав, що під час будівництва цього водогону російська верхівка вкрала чимало бюджетних коштів. Стільки, що заступник тодішнього міністра оборони Тимур Іванов був заарештований. Виявилося, що водогін начебто збудований, але води в Донецьку так і немає. От такий другий росіяни обіцяють збудувати до 2029 року.

Якщо оцінювати ситуацію з водопостачанням у Маріуполі, то там ситуація, як зазначив керівник Центру вивчення окупації, так само критична. Він наголосив на тому, що міліє Павлопольське водосховище, яке росіяни намагаються перекинути в основне – Старокримське.

Поспускали ставки вище річки Малий Кальміус. Це означає, що екологічна криза зростатиме, тому що навколо розташована велика кількість сіл, які живляться саме від цієї річки. Це страшна ситуація, бо як її вирішувати – невідомо,

– озвучив Андрющенко.

Росія, як зауважив керівник Центру вивчення окупації, навіть не займається пошуком цього рішення, а це означає, що наступного літа, якщо ці території залишатимуться окупованими, криза набере таких обертів, що подолати її буде неможливо.

