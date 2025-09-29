Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що навіть окупаційна влада визнає проблеми. Ймовірно, скоро можна буде побачити справжні бої за воду серед місцевих.

Наскільки критичною є ситуація з водою у Донецьку?

За словами керівника Центру вивчення окупації, ситуацію можна описати одним словом – жах. Критичною вона є у Новоросійську, Донецьку та Макіївці. Води немає і не буде. Старокримське водосховище в Маріуполі, яке використовували для водопостачання, продовжує обміління на очах.

"Ще місяць тому водосховище було в стані критичного обміління, але воно було з водою. Тепер води нема – там степ. Після осені буде гірше. Навіть в Донецьку частина річки Кальміус пересохла", – сказав він.

Крім цього, вода зникла навіть під кількома мостами у Донецьку. Проблеми з водою визнав навіть очільник водопостачання на окупованому Донбасі в інтерв'ю. Він розповідає казочки про опади та підземні річки, щоб заспокоїти людей.

Це страшно, я не знаю, як росіяни будуть справлятись з цією проблемою. Людей доведуть до сказу. Ми побачимо битви за воду,

– підсумував Андрющенко.

Він додав, що у водосховищі в Донецьку залишилось менше, ніж 4% води, в Макіївському – менше, ніж 7%, а в Маріупольському – залишилось 17%. Навіть канал Сіверський-Донець відновити не вдасться.

До чого вдаються місцеві окупованих територій через нестачу води?