Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.
Дивіться також Лише після загибелі сина батьки дізналися, що він воював: історія бійця ГУР з позивним "Двіж"
Що відомо про вибух у Мелітополі?
27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, що розміщена на території авіамістечка у Мелітополі, пролунав вибух.
ГУР повідомили, що внаслідок надскладної операції їм вдалося знищити російську УАЗ "бухарка" та щонайменше чотирьох окупантів. Йдеться про операторів БпЛА ворожої армії, які в момент вибуху перебували всередині автомобіля.
Розвідка показала момент перед вибухом: дивіться відео
Що відомо про інші операції ГУР?
Українська розвідка регулярно завдає ударів по тимчасово окупованому Криму. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в етері 24 Каналу, що ми прокладаємо дуже серйозну "трасу", щоб мати можливість знищувати все, що є в Криму.
За минулий тиждень ГУР ліквідувала два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", два транспортні літаки Ан-26 і берегові радіолокаційні станції.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, що подібними ударами по російській авіації намагаються пробити шлях українським катерам вглиб території – ближче до Новоросійська.