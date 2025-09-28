Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

Що відомо про вибух у Мелітополі?

27 вересня 2025 року на закритій охоронюваній військовій базі російських загарбників, що розміщена на території авіамістечка у Мелітополі, пролунав вибух.

ГУР повідомили, що внаслідок надскладної операції їм вдалося знищити російську УАЗ "бухарка" та щонайменше чотирьох окупантів. Йдеться про операторів БпЛА ворожої армії, які в момент вибуху перебували всередині автомобіля.

Розвідка показала момент перед вибухом: дивіться відео

