Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів в етері 24 Каналу, що над послабленням військових спроможностей росіян у Криму працюють не лише співробітники ГУР, але й СБУ. У серпні 2025 року вони атакували приблизно 13 російських цілей.

"Вони були пов'язані із радіолокаторами, електронною розвідкою і засобами РЕБ", – сказав він.

Як українські сили працюють у Криму?

Костянтин Криволап наголосив, що співробітники СБУ вразили локатор С-400.

Це 70% вартості всього комплексу. Також зазнав ураження радар С-500. Росіяни зараз називають її своєю найкращою системою протиракетної оборони. Вони кажуть, що вона може збивати навіть супутники,

– зауважив він.

Крім того, Україна постійно знищує російські С-400. Окупантам щоразу доводиться завозити нові установки. За словами експерта з авіації, їх залишилось не так багато, тому потрібно продовжувати й далі їх атакувати.

Також нашим військовим вдалось знищити ворожі станції "Каста" та "Підліт".

Вони виявляли цілі, які низько літають. Потім почались операції ГУР. Відбулись запуски дронів по двох літаках Бе-12. Вони займалися виявленням усіх підводних і надводних цілей в акваторії Чорного моря,

– підкреслив Костянтин Криволап.

Таких повітряних суден у Росії залишилось мало. Україна вже знищила їхню половину або третину.

Також були знищені Ан-26, які виконували функцію розвідувальних та транспортних літаків.

Криволап додав, що наші спецслужби також добре попрацювали із російськими установками типу "Небо". Це потужна розробка ще радянських часів, яка дозволяє бачити на відстані 400 кілометрів все, що рухається над водою, по воді та у повітрі.

"Ми прокладаємо дуже серйозну "трасу", щоб мати можливість знищувати все, що є в Криму", – наголосив він.

