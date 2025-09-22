Повітряне судно здобуло популярність завдяки високій швидкості та дальності польоту. Детальніше про характеристики атакованого російського літака, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Вперше в історії: "Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Що відомо про літак Бе-12 "Чайка"?

Протичовновий літак-амфібія Бе-12 "Чайка" був розроблений у КБ Берієва на початку 1960-х років для заміни застарілого Бе-6. Перший політ літака відбувся 18 жовтня 1960 року, а серійне постачання до ВМФ почалося у 1963 році.

Літак має моноплан з дволонжеронним крилом типу "чайка", двогранний човен і незнімні поплавки. Конструкція цільнометалева, обшивка дюралева.

Атакований літак-амфібія Бе-12 "Чайка" / Скриншот з відео ГУР МО

Бе-12 оснащений турбогвинтовими двигунами, аналогічними до тих, що використовувалися на Іл-18 та Іл-38, з чотирилопатевими гвинтами діаметром 4,5 метра. Основні двигуни дубльовані двома ГТД АИ-8 на випадок відмови.

Основні характеристики Бе-12

За даними Вікіпедії, озброєння Бе-12 включає авіабомби, глибинні бомби та торпеди.

Максимальна швидкість літака – 530 кілометрів на годину,

бойове навантаження – до 1 500 кілограмів,

екіпаж – четверо осіб.

Для пошуку підводних човнів на носі встановлена РЛС, а у хвостовій частині – датчик магнітних аномалій. Літак також оснащений розвідувальною та фотоапаратурою.

Протичовновий літак-амфібія Бе-12 "Чайка"/ Фото з сайту defence-ua.com

Всього виготовили 150 літаків різних модифікацій. За час експлуатації на цих літаках-амфібіях встановлено 46 світових рекордів.

Що відомо про операцію ГУР?