Воздушное судно получило известность благодаря высокой скорости и дальности полета. Подробнее о характеристиках атакованного российского самолета, рассказывает 24 Канал.
Что известно о самолете Бе-12 "Чайка"?
Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" был разработан в КБ Бериева в начале 1960-х годов для замены устаревшего Бе-6. Первый полет самолета состоялся 18 октября 1960 года, а серийные поставки в ВМФ начались в 1963 году.
Самолет имеет моноплан с двухлонжеронным крылом типа "чайка", двухгранную лодку и несъемные поплавки. Конструкция цельнометаллическая, обшивка дюралевая.
Атакованный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" / Скриншот из видео ГУР МО
Бе-12 оснащен турбовинтовыми двигателями, аналогичными тем, что использовались на Ил-18 и Ил-38, с четырехлопастными винтами диаметром 4,5 метра. Основные двигатели дублированы двумя ГТД АИ-8 на случай отказа.
Основные характеристики Бе-12
По данным Википедии, вооружение Бе-12 включает авиабомбы, глубинные бомбы и торпеды.
- Максимальная скорость самолета – 530 километров в час,
- боевая нагрузка – до 1 500 килограммов,
- экипаж – четыре человека.
Для поиска подводных лодок на носу установлена РЛС, а в хвостовой части – датчик магнитных аномалий. Самолет также оснащен разведывательной и фотоаппаратурой.
Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка"/ Фото с сайта defence-ua.com
Всего изготовили 150 самолетов различных модификаций. За время эксплуатации на этих самолетах-амфибиях установлено 46 мировых рекордов.
Что известно об операции ГУР?
- 21 сентября бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" в оккупированном Крыму уничтожили два российских Бе-12 "Чайка". Это стало первым случаем поражения таких самолетов-амфибий в истории.
- Кроме того, украинские военные уничтожили многоцелевой вертолет Ми-8 российской армии.