Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу важность поражения таких целей. По его словам, эти самолеты выполняли серьезную задачу.
Чем важны самолеты-амфибии, которые уничтожил ГУР?
Речь идет о специальном самолете противолодочной обороны, которых Россия в эксплуатации имеет только до 6. Все они в Черном море и очень старые. Первый полет Бе-12 был еще в 1960-м году, такие самолеты очень давно прекратили производить и в эксплуатации на Черном море они были по "остаточному принципу".
Бе-12 предназначено для противолодочной обороны, то есть уничтожения подводных лодок, которых Украина даже не имеет. А из-за возраста самолетов и их оснащения их реальные возможности нельзя считать эффективными,
– отметил Олег Катков.
Но есть простое объяснение, почему для нас эта цель стала важной. Этот самолет выполнял задачи патрульного самолета. То есть того, который патрулирует акваторию моря и ищет украинские надводные морские дроны.
"На мой взгляд, цель его поражения – сделать так, чтобы враг не имел столько средств для патрулирования акватории", – отметил Олег Катков.
Это методическая работа подразделения ГУР "Призраки", ведь каждые несколько дней появляются сообщения о поражении очередных целей в Крыму.
Что известно о поражении самолетов-амфибий?
- Об успешной работе подразделения "Призрака" стало известно 21 сентября. Бойцы ГУР "подстрелили" противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". В разведке отметили, что это произошло впервые в истории. Самолеты были оборудованы дорогостоящим оборудованием.
- Первый полет этот самолет совершил в октябре 1960 года. Серийное производство началось в 1963-м. Самолет имеет двугранную лодку и несъемные поплавки, а также моноплан с двухлонжеронным крылом типа "чайка".
- Его вооружение может предусматривать авиабомбы, глубинные бомбы и торпеды. Количество экипажа 4 человека. На носу самолета установлена РЛС для того, чтобы искать подводные лодки.