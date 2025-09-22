Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу важность поражения таких целей. По его словам, эти самолеты выполняли серьезную задачу.

Смотрите также Три российских вертолета и РЛС: беспилотники ГУР поразили авиапарк врага в Крыму

Чем важны самолеты-амфибии, которые уничтожил ГУР?

Речь идет о специальном самолете противолодочной обороны, которых Россия в эксплуатации имеет только до 6. Все они в Черном море и очень старые. Первый полет Бе-12 был еще в 1960-м году, такие самолеты очень давно прекратили производить и в эксплуатации на Черном море они были по "остаточному принципу".

Бе-12 предназначено для противолодочной обороны, то есть уничтожения подводных лодок, которых Украина даже не имеет. А из-за возраста самолетов и их оснащения их реальные возможности нельзя считать эффективными,

– отметил Олег Катков.

Но есть простое объяснение, почему для нас эта цель стала важной. Этот самолет выполнял задачи патрульного самолета. То есть того, который патрулирует акваторию моря и ищет украинские надводные морские дроны.

"На мой взгляд, цель его поражения – сделать так, чтобы враг не имел столько средств для патрулирования акватории", – отметил Олег Катков.

Это методическая работа подразделения ГУР "Призраки", ведь каждые несколько дней появляются сообщения о поражении очередных целей в Крыму.

Что известно о поражении самолетов-амфибий?