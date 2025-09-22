Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. За його словами, ці літаки виконували серйозне завдання.

Чим важливі літаки-амфібії, які знищив ГУР?

Мовиться про спеціальний літак протичовнової оборони, яких Росія в експлуатації має лише до 6. Всі вони в Чорному морі та дуже старі. Перший політ Бе-12 був ще у 1960-му році, такі літаки дуже давно припинили виробляти і в експлуатації на Чорному морі вони були за "залишковим принципом".

Бе-12 призначене для протичовнової оборони, тобто знищення підводних човнів, яких Україна навіть не має. А через вік літаків та їхнє оснащення їхні реальні можливості не можна вважати ефективними,

– зауважив Олег Катков.

Але є просте пояснення, чому для нас ця ціль стала важливою. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.

"На мій погляд, мета його ураження – зробити так, щоб ворог не мав стільки засобів для патрулювання акваторії", – наголосив Олег Катков.

Це методична робота підрозділу ГУР "Примари", адже кожні кілька днів з'являються повідомлення про ураження чергових цілей в Криму.

Що відомо про ураження літаків-амфібій?