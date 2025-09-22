Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу важливість ураження таких цілей. За його словами, ці літаки виконували серйозне завдання.
Чим важливі літаки-амфібії, які знищив ГУР?
Мовиться про спеціальний літак протичовнової оборони, яких Росія в експлуатації має лише до 6. Всі вони в Чорному морі та дуже старі. Перший політ Бе-12 був ще у 1960-му році, такі літаки дуже давно припинили виробляти і в експлуатації на Чорному морі вони були за "залишковим принципом".
Бе-12 призначене для протичовнової оборони, тобто знищення підводних човнів, яких Україна навіть не має. А через вік літаків та їхнє оснащення їхні реальні можливості не можна вважати ефективними,
– зауважив Олег Катков.
Але є просте пояснення, чому для нас ця ціль стала важливою. Цей літак виконував завдання патрульного літака. Тобто того, який патрулює акваторію моря і шукає українські надводні морські дрони.
"На мій погляд, мета його ураження – зробити так, щоб ворог не мав стільки засобів для патрулювання акваторії", – наголосив Олег Катков.
Це методична робота підрозділу ГУР "Примари", адже кожні кілька днів з'являються повідомлення про ураження чергових цілей в Криму.
Що відомо про ураження літаків-амфібій?
- Про успішну роботу підрозділу "Примари" стало відомо 21 вересня. Бійці ГУР "вполювали" протичовновнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". У розвідці наголосили, що це сталося вперше в історії. Літаки були обладнані дороговартісним обладнанням.
- Перший політ цей літак здійснив у жовтні 1960 року. Серійне виробництво почалося у 1963-му. Літак має двогранний човен і незнімні поплавки, а також моноплан з дволонжеронним крилом типу "чайка".
- Його озброєння може передбачати авіабомби, глибинні бомби та торпеди. Кількість екіпажу 4 людини. На носі літака встановлена РЛС для того, щоб шукати підводні човни.