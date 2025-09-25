Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Втрат ворогу завдали майстри спецпідрозділу "Примари", пише 24 Канал.

Дивіться також Глибока засідка в тилу Росії: ССО показали відео знищення техніки ворога разом з екіпажем

Що росіяни втратили у Криму?

Українські бійці продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей у тимчасово окупованого Криму. Цього разу втрат ворогу вдалося завдати під час рейду на півострів спецпризначенців української воєнної розвідки.

Їм вдалося спалити два транспортних літаки російських загарбників Ан-26. Крім того, за даними ГУР, вони також змогли уразити радіолокаційну станцію надводної обстановки противника та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року. Як добре горять московитські транспортники Ан-26 – дивіться у відео,
– ідеться у повідомленні.

У Криму знищили важливі літаки та РЛС: дивіться відео

Інші результати роботи ГУР МО

  • Днями безпілотники розвідників вдарили по мосту в Бєлгородській області Росії. Цю переправу окупанти використовували для логістичних потреб, зокрема транспортування техніки та військових на фронт.

  • Також минулого тижня під ударом українських розвідників опинилися ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії та укриття, а також дрони різних типів у Донецькій та Запорізькій областях.

  • Ще 21 вересня бйці спецпідрозділу ГУР "Примари" в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії. Також було уражено Мі-8 росіян.