Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Втрат ворогу завдали майстри спецпідрозділу "Примари", пише 24 Канал.
Дивіться також Глибока засідка в тилу Росії: ССО показали відео знищення техніки ворога разом з екіпажем
Що росіяни втратили у Криму?
Українські бійці продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей у тимчасово окупованого Криму. Цього разу втрат ворогу вдалося завдати під час рейду на півострів спецпризначенців української воєнної розвідки.
Їм вдалося спалити два транспортних літаки російських загарбників Ан-26. Крім того, за даними ГУР, вони також змогли уразити радіолокаційну станцію надводної обстановки противника та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року. Як добре горять московитські транспортники Ан-26 – дивіться у відео,
– ідеться у повідомленні.
У Криму знищили важливі літаки та РЛС: дивіться відео
Інші результати роботи ГУР МО
Днями безпілотники розвідників вдарили по мосту в Бєлгородській області Росії. Цю переправу окупанти використовували для логістичних потреб, зокрема транспортування техніки та військових на фронт.
Також минулого тижня під ударом українських розвідників опинилися ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії та укриття, а також дрони різних типів у Донецькій та Запорізькій областях.
Ще 21 вересня бйці спецпідрозділу ГУР "Примари" в окупованому Криму знищили 2 російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії. Також було уражено Мі-8 росіян.