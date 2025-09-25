Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Потери врагу нанесли мастера спецподразделения "Призраки", пишет 24 Канал.

Смотрите также Глубокая засада в тылу России: ССО показали видео уничтожения техники врага вместе с экипажем

Что россияне потеряли в Крыму?

Украинские бойцы продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей во временно оккупированном Крыму. На этот раз потери врагу удалось нанести во время рейда на полуостров спецназовцев украинской военной разведки.

Им удалось сжечь два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26. Кроме того, по данным ГУР, они также смогли поразить радиолокационную станцию надводной обстановки противника и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года. Как хорошо горят московитские транспортники Ан-26 – смотрите в видео,

– говорится в сообщении.

В Крыму уничтожили важные самолеты и РЛС: смотрите видео

Другие результаты работы ГУР МО