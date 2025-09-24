О результате работы украинских защитников сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Как проходила ликвидация оккупантов в тылу России?

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций вместе с Главным управлением разведки провели серию специальных действий на вражеской территории.

В ходе операции была организована засада на подвижный транспорт врага, что привело к ликвидации цели.

ССО и ГУР уничтожают врага даже в тылу России: смотрите видео

Успешные специальные действия в тылу врага – это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба,

– написали военные.

Подготовка включала разведку района, определение целей и координацию действий группы. К операции также привлекались подгруппы для зачистки, наблюдения и сопровождения отхода. Отмечается, что это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.

