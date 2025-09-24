О результате работы украинских защитников сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Как проходила ликвидация оккупантов в тылу России?
Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций вместе с Главным управлением разведки провели серию специальных действий на вражеской территории.
В ходе операции была организована засада на подвижный транспорт врага, что привело к ликвидации цели.
ССО и ГУР уничтожают врага даже в тылу России: смотрите видео
Успешные специальные действия в тылу врага – это совокупность высокой индивидуальной подготовки каждого оператора, слаженности боевой группы и работы штаба,
– написали военные.
Подготовка включала разведку района, определение целей и координацию действий группы. К операции также привлекались подгруппы для зачистки, наблюдения и сопровождения отхода. Отмечается, что это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.
Какие потери несет Россия в последнее время?
Россия готовила масштабное наступление на Запорожском направлении, однако из-за ударов по ее логистике и действий украинских военных интенсивность атак заметно снизилась.
По словам представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука в эфире 24 Канала, планы противника по наступлению фактически сошли на нет.
Украинские Силы обороны ударили по складам боеприпасов оккупантов в Богдановке Луганской области. Попадание пришлось на склады и места загрузки 17-го танкового полка, что заставило российские войска срочно эвакуировать запасы.