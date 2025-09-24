Про результат роботи українських захисників повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Як проходила ліквідація окупантів в тилу Росії?
Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій разом з Головним управлінням розвідки провели серію спеціальних дій на ворожій території.
У ході операції була організована засідка на рухомий транспорт ворога, що призвела до ліквідації цілі.
ССО і ГУР нищать ворога навіть в тилу Росії: дивіться відео
Успішні спеціальні дії в тилу ворога – це сукупність високої індивідуальної підготовки кожного оператора, злагодженості бойової групи та роботи штабу,
– написали військові.
Підготовка включала розвідку району, визначення цілей та координацію дій групи. До операції також залучалися підгрупи для зачистки, спостереження й супроводу відходу. Зазначається, що це лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.
Яких втрат зазнає Росія останнім часом?
Росія готувала масштабний наступ на Запорізькому напрямку, однак через удари по її логістиці та дії українських військових інтенсивність атак помітно знизилася.
За словами речника Української добровольчої армії Сергія Братчука в ефірі 24 Каналу, плани противника щодо наступу фактично зійшли нанівець.
Українські Сили оборони вдарили по складах боєприпасів окупантів у Богданівці на Луганщині. Влучання припало на склади та місця завантаження 17-го танкового полку, що змусило російські війська терміново евакуйовувати запаси.