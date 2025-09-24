Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".
Як росіяни переміщають боєприпаси після удару?
Російські окупанти почали терміново переміщувати боєприпаси після удару Сил оборони України по Богданівці у Луганській області.
Удар був нанесений по складах та місцях завантаження боєприпасів 17 танкового полку,
– написали в "Атеш".
Після цього окупанти швидко розкидали свої запаси по різних локаціях, намагаючись уникнути подальших втрат.
Росія переміщає свої боєприпаси після ураження ЗСУ / Фото "Атеш"
Агент "Атеш" із 218-го танкового полку, який перебуває під Маріуполем, опублікував фото, на яких видно, як окупанти перевозять боєприпаси.
Яких втрат зазнає ворог на війні?
Колишні ув'язнені масово залишають російську армію. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що найчастіше це відбувається у таборах підготовки в Ростовській, Донецькій та Запорізькій областях.
21 вересня спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у тимчасово окупованому Криму. Ці літаки ворог застосовував для спостереження та боротьби з безпілотниками.
Українські десантники знищили російський ударний безпілотник "Форпост", вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів.