Зараз спостерігається найбільший рівень втеч окупантів з 2022 року. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Як росіяни шукають втікачів?

Петро Андрющенко зазначив, що про військових, які пішли у СЗЧ, роблять оголошення, однак потім дуже швидко їх видаляють. Найбільше тікають з таборів підготовки, які розташовані ближче до лінії фронту.

Водночас контингент, який зараз набраний останніми хвилями серед росіян, найгірший з усіх, який був. Раніше на фронті забирали з тюрем, то тепер до них не доходить. Забирають навіть обвинувачених. Вони хочуть уникнути покарання, а потім тікають з таборів. Зокрема, їх дуже багато шукають на території Донецької області.

Їх постійно шукають. День – два шукають, а потім забувають. Потім шукають наступних. Досить сильно шукають тих, хто втік зі зброєю. Тоді з'являються оголошення, які всі бачать. Тоді це означає, що росіяни втекли зі зброєю з військової частини. Тих, хто просто втік, публічно не шукають,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Загалом це засекречена тема для росіян. Однак нещодавно у Росії була річниця – 3 роки, як вони оголосили мобілізацію. Тому прориваються перші питання про демобілізованих.

Перші роки вони мобілізовували на рівні 35 – 40 тисяч. Під час Курської операції був певний стрибок. А зараз найнижчий рівень. Водночас найвищий рівень втеч. Кажуть, що звідти всі тікають. Дуже неприємна ситуація для Ростовської області, тому що вони біжать через них,

– додав Андрющенко.

