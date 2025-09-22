Зараз спостерігається найбільший рівень втеч окупантів з 2022 року. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Як росіяни шукають втікачів?
Петро Андрющенко зазначив, що про військових, які пішли у СЗЧ, роблять оголошення, однак потім дуже швидко їх видаляють. Найбільше тікають з таборів підготовки, які розташовані ближче до лінії фронту.
Водночас контингент, який зараз набраний останніми хвилями серед росіян, найгірший з усіх, який був. Раніше на фронті забирали з тюрем, то тепер до них не доходить. Забирають навіть обвинувачених. Вони хочуть уникнути покарання, а потім тікають з таборів. Зокрема, їх дуже багато шукають на території Донецької області.
Їх постійно шукають. День – два шукають, а потім забувають. Потім шукають наступних. Досить сильно шукають тих, хто втік зі зброєю. Тоді з'являються оголошення, які всі бачать. Тоді це означає, що росіяни втекли зі зброєю з військової частини. Тих, хто просто втік, публічно не шукають,
– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.
Загалом це засекречена тема для росіян. Однак нещодавно у Росії була річниця – 3 роки, як вони оголосили мобілізацію. Тому прориваються перші питання про демобілізованих.
Перші роки вони мобілізовували на рівні 35 – 40 тисяч. Під час Курської операції був певний стрибок. А зараз найнижчий рівень. Водночас найвищий рівень втеч. Кажуть, що звідти всі тікають. Дуже неприємна ситуація для Ростовської області, тому що вони біжать через них,
– додав Андрющенко.
Мобілізація в Росії: останні новини
Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький відповів, скільки росіян щомісяця зголошуються вбивати українців за гроші. За його словами, Росія щомісяця набирає до армії мінімум 35 тисяч військовослужбовців. З початку року станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців.
Очільника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про проблеми з мобілізацією в Росії. Фіксують, що за другий квартал 2025 року лише 37,9 тисячі осіб підписали контракт з армією. Тоді як у 2024 році за цей період мобілізувалися 92,8 тисячі росіян – у 2,5 раза більше, ніж зараз.