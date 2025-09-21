Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Які проблеми з мобілізацією спостерігаються в Росії?

За інформацією ЦПД, в Росії є проблеми з мобілізацією. Так за другий квартал 2025 року лише 37,9 тисячі осіб підписали контракт з армією. Тоді як минулого року за цей період мобілізувалися 92,8 тисячі росіян – у 2,5 раза більше, ніж зараз.

Контрактників вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії Росії,

– пояснив Коваленко.

Очільник Центру зазначив, що Генштаб звітує про понад 1000 загиблих на фронті російських окупантів за добу.

У коментарі 24 Каналу військовий аналітик Ян Матвєєв заявив, що Росія намагається приховати реальний стан речей і намагається показувати сильне бажання громадян іти на фронт. Однак набір росіян до армії дійсно падає, план губернаторів з мобілізації не виконується. Через це навіть хворих окупантів з війська не комісують, а збирають в одному загоні.

Що відомо про мобілізацію в Росії?